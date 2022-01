Knapp zwei Jahre nach dem Mord an den schwarzen Jogger Ahmaud Arbery hat das Gericht im US-Bundesstaat Georgia ein Urtiel gesprochen. Die drei weißen Angeklagten wurden zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt, wobei der Schütze und dessen Vater keine Möglichkeit der Bewährung und zusätzlich 20 Jahre Haft erhielten. Das teilte Richter Timothy Walmsley am Freitag mit. Der dritte Beschuldigte wurde ebenfalls zu lebenslanger Haft verurteilt, allerdings mit der Möglichkeit einer Bewährung. Der Vater Mannes, der die tödlichen Schüsse auf Arbery abfeuerte, und der dritte Verurteilte waren an der Verfolgung Arberys beteiligt. Sie hatten Arbery etwa 5 Minuten während des Joggens in einem Truck verfolgt. Nach einem Handgefecht erschoss der Täter Arbery aus nächster Nähe. Die Männer behaupten, sie hätten Arbery für einen Einbrecher gehalten. Eine Jury befand die drei Angeklagten bereits im November für schuldig, nun die Verkündung des Strafmaßes.

