STORY: Ein niederländisches Gericht hat drei Männer wegen des Abschusses des Malaysia-Airlines-Flugs MH17 im Jahr 2014 über der Ukraine des Mordes für schuldig gesprochen. Dabei handelt es sich um zwei ehemalige russische Geheimdienstagenten und einen ukrainischen Separatistenführer. Sie alle erhielten am Donnerstag in Abwesenheit lebenslange Haftstrafen und sollen mindestens 16 Millionen Euro an die Verwandten der Opfer zahlen. Ein vierter Mann wurde freigesprochen. Ein Vertreter der russischen Justiz erklärte kurz nach der Urteilsverkündung, keiner der verurteilten Russen werde ausgeliefert. Das Außenministerium in Moskau teilte mit, während des gesamten Prozesses habe das Gericht unter einem beispiellosen Druck von niederländischen Politikern, Staatsanwälten und Medien gestanden, um ein politisch gewünschtes Resultat zu erzielen. Die drei Täter sind untergetaucht und werden in Russland vermutet. Russland hat bereits in der Vergangenheit jede Verantwortung für den Abschuss zurückgewiesen.

