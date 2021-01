Abschiedsgeschenk an ein Virus. In der Dortmunder Bäckerei Schürener Backparadies verleiht man einem zukünftigen Triumph über das Coronavirus bereits jetzt Ausdruck - mit einer süßen Spritze. Tim Kortüm berichtet von anfänglichen Zögern in der Backstube. "Ja, wir waren anfangs etwas skeptisch, ob das nicht etwas zu makaber ist mit der Spritze, haben es dann aber doch gemacht, weil es eine lustige Sache ist, auch für Impfgegner. Am Ende ist das eine Impfung ohne Nebenwirkung und man kann sich sogar eine zweite holen, weil sie so lecker ist." Nachdem es im Frühjahr zu Hamsterkäufen gekommen war und Toilettenpapier in vielen Läden zeitweise vergriffen war, hatte die Bäckerei eine süße Klorolle angeboten. Wie kommt man bloß darauf? "Jetzt speziell bei der Spitze kam es durch einen Bekannten. Bei den Klorollen damals war das im Gespräch mit einem Kunden, da oft gibt ein Wort das nächste und so kommt man dann darauf und wir setzen es dann um." Gut möglich also, dass die Bäckerei aus Dortmund ihre Kunden noch mit weiteren Corona-Schmankerln überraschen wird.

