Sie wollen nicht wieder in die Schule gehen. Lehrer aus Dutzenden Schulbezirken in den USA haben landesweit gegen die Pläne einiger Gouverneure protestiert, den Unterricht in der Klasse mit Beginn des neuen Schuljahrs wieder aufzunehmen. Angesichts der Corona-Pandemie sei das viel zu gefährlich, so die Demonstranten. Stattdessen müsse es Online-Unterricht geben, bis Tests zeigen würden, dass die Klassenzimmer sicher seien. Von New York bis Los Angeles, von Denver bis Chicago war ihre Botschaft klar: Halten Sie den Unterricht online, bis Tests zeigen, dass die Klassenzimmer sicher sind. "Sie können in Chicago nicht an den Strand gehen! Man kann in Chicago nicht drinnen trinken! Aber sie werden Hunderttausende von Schülern in Schulgebäude schicken?" Kritiker der Schulöffnungen, die ihre Kinder lieber zu Hause behalten wollen, verweisen auf ein negatives Beispiel aus dem US-Bundesstaat Georgia. Dort kehrten die Schüler letzte Woche in den Klassenraum zurück. Wenig später mussten sich mehr als 250 Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes in Quarantäne begeben. Entweder, weil sie selbst oder jemand in ihrem Umfeld positiv auf Corona getestet wurde. Lehrerproteste gab es auch in New York, einst das Epizentrum des Coronavirus in den USA. Dort will Gouverneur Andrew Cuomo im Laufe dieser Woche bekannt geben, ob die Schulen in seinem Bundesstaat wieder geöffnet werden sollen. Die USA sind mit 4,7 Millionen Infizierten und fast 156.000 Todesopfern am weltweit stärksten von der Corona-Pandemie betroffen.

