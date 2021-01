Sobald es die Infektionszahlen zulassen, sollen Schulen stufenweise wieder geöffnet werden. So lautet ein am Montag gefasster Beschluss der Kultusminister der Länder. Wenn sich in den Ländern Spielräume für Lockerungen ergeben, sollen Grundschüler bzw. die unteren Jahrgänge als erstes wieder die Schule besuchen können. Vor einem Ende des Lockdowns ist damit aber wohl nicht zu rechnen. An den Schulen laufe der Wechselunterricht jetzt besser als beim Lockdown im März, sieht der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger. Die Politik allerdings habe es versäumt, die richtigen Konsequenzen zu ziehen. O-TON HEINZ-PETER MEIDINGER, PRÄSIDENT DES DEUTSCHEN LEHRERVERBANDES "Und da, glaube ich, hat man zu stark in andere Bereiche geschaut. Man hat geschaut, wie schaut es aus mit Kurzarbeitergeld, mit Rettung der Lufthansa, mit der Rettung der Reiseunternehmen? Das war ja alles gut und richtig. Aber man hat nicht erkannt, dass Schulen ja nicht nur systemrelevant sind, sondern enorm wichtig sind eben für die Zukunftschancen der Jugend." Meidinger fordert, dass neben jüngeren Schülern, die zu Hause keine ausreichende Unterstützung erhielten, auch die Abschlussjahrgänge verstärkt an die Schulen zurückgeholt werden. Gegebenenfalls müssten Prüfungen angepasst werden. Ein "Corona-Abitur" mit einer geringeren Wertigkeit dürfe es aber nicht geben. O-TON HEINZ-PETER MEIDINGER, PRÄSIDENT DES DEUTSCHEN LEHRERVERBANDES "Die Hoffnung, wir könnten die Lücken des Vorjahres schließen und gleichzeitig den Stoff des neuen Schuljahrs vermitteln, die schwindet ja, je länger diese Einschränkungen des Unterrichtsbetriebs dauern. Aber ich glaube, wir werden auch einem Teil der Schüler ein freiwilliges Zusatzjahr anbieten müssen, damit die genügend Zeit haben, gute Abschlüsse zu machen oder sich beispielsweise auch auf den Übertritt vorzubereiten." Der Deutsche Lehrerverband fordert zudem einen bundesweit gültigen Hygienestufenplan für Schulen in Kraft zu setzen.

Mehr