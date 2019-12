Ihre Rolle als Prinzessin Leia in Star Wars hat sie für ihre Fans unsterblich gemacht. Vor drei Jahren war Carrie Fisher im Alter von 60 Jahren gestorben. Im neuen Star Wars Film "Der Aufstieg Skywalkers" spielt sie trotzdem mit. Wenn auch künstlich. Regisseur J.J. Abrams hatte genug ungenutztes Filmmaterial von Fisher aus den Dreharbeiten zum letzten Film "Das Erwachen der Macht" aus dem Jahr 2015. Dank moderner CGI-Technik konnte sie in die Kulissen eingefügt werden. "Ich würde sagen, dass es nicht nur eine kosmetische Sache war, wie wir sie eingefügt haben. Der Grund, warum wir die Geschichte nicht ohne Leia erzählen konnten, ist ihre Bedeutung. Sie ist die Mutter des Bösewichts, in gewisser Weise die Mutter des Widerstands, der Rebellion und des Anführers. Eine Figur, die wir im Film haben mussten." Für die anderen, die mit ihr spiel en mussten, ohne dass sie wirklich da war, war es ein besonderes Schauspielerlebnis. Daisy Ridley, die die Widerstandskämpferin Rey spielte: "Im Wesentlichen war es wie eine CGI-Szene für mich, da ich ja nicht wirklich mit ihr spielte. Es ist verrückt, weil sie Aufnahmen von ihr benutzten, die nicht bearbeitet waren. Also reagierte ich im Grunde auf Aufnahmen, die ich von ihr gesehen hatte. Es war sehr emotional, sehr seltsam, und es wurde nicht einfacher, weil ich einige Szenen mit ihr hatte. Aber ich denke, man spürt in diesem Film eine Art Liebe zwischen Leia und Rey. Leia ist ein großer Teil dieser Geschichte. Und was sie von ihr bekommen konnten für diesen Film ist einfach fantastisch." Der Aufstieg Skywalkers ist der neunte Film der jahrzehntelangen Saga, die ihr Debut im Jahr 1977 mit Prinzessin Leia feierte. Ab dem 18. Dezember läuft er über die deutschen Leinwände. Auch dieses Mal mit Carrie Fisher in einer der Schlüsselrollen.