Ein seit mehr als einer Woche in Malaysia vermisstes Mädchen aus London ist offenbar tot. Das teilte die malaysische Polizei am Dienstag mit. "Gegen 2 Uhr nachmittags hat eine Suchmannschaft mitgeteilt, sie hätten einen leblosen Körper in etwa zwei Kilometern Entfernung vom Hotel gefunden. Die Gegend dort ist sehr hügelig. Wir haben dann die Spurensicherung und Pathologen dort hingeschickt. Und sie haben bestätigt, dass dort eine Leiche liegt, die Nora ähnelt." Für eine letzte Bestätigung warten die Ermittler nun eine Identifizierung der Toten durch die Familie ab. Die Leiche habe unbekleidet neben einem Bach gelegen. Ob es sich bei dem Fall um ein Verbrechen handele, werde derzeit noch ermittelt, teilten die Behörden mit. Die 15-Jährige war am 4. August aus einer Ferienanlage südlich der Hauptstadt Kuala Lumpur verschwunden. Dort machte die lernbehinderte Jugendliche mit ihrer Familie Urlaub. Sie sei von Geburt an auf Hilfe angewiesen, sei nie alleine unterwegs und können nur eingeschränkt sprechen, hatte die Familie mitgeteilt. Mehrere Hundert Personen hatten sich zuletzt an den Suchaktionen beteiligt.