Das traurige Ende einer Überfahrt mir Ziel Europa. An der Küste der italienischen Insel Lampedusa wurden am Sonntag die Leichen von fünf Frauen geborgen. Nach Angaben der Küstenwache war ihr Boot in der Nacht zuvor in einem Sturm gekentert. Drei der Körper seien aus dem Wasser gezogen, zwei weitere an einem Strand gefunden worden. Die Suche nach weiteren Menschen ging am Wochenende weiter, wurde aber nach Angaben der Küstenwache durch schlechtes Wetter behindert. Am Samstagnachmittag hatten aus dem sinkenden, 10 Meter langen Boot 149 Menschen gerettet werden können, darunter drei Kinder. Die zuständigen italienischen Behörden gaben an, die Bootsinsassen stammten aus Algerien, Tunesien und Pakistan.