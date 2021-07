Vielleicht war es gerade ein Online-Treffen zu viel. Bundeskanzlerin Angela Merkel schien am Mittwoch bei einem weiteren virtuellen Bürgerdialog fast etwas eingenickt, während sie mit Eltern, Künstlern und Selbstständigen sprach. Merkel warnte erneut, dass mehr Menschen gegen COVID-19 geimpft werden müssten, bevor die Beschränkungen aufgehoben werden könnten, nachdem bekannt wurde, dass England ab nächster Woche fast alle Beschränkungen aufheben wird. Eine Studentin aus Karlsruhe fragte die Kanzlerin, was sie zuversichtlich stimme: O-Ton: "Nun, Zuversicht? Die Tatsache, dass wir den Virus relativ schnell kennengelernt haben, hat mir Zuversicht gegeben. Wir wussten, was wir tun und was wir nicht tun sollten. Und wenn wir uns an Regeln hielten, wie Abstand halten und die Masken tragen, dann konnten wir es eindämmen und uns Schritt für Schritt herantasten. Aber es hat uns auf jeden Fall sehr stark eingeschränkt. I denke, dass der Mensch intelligent ist. Wir sind kluge Wesen, wir haben in der Geschichte der Menschheit viel erreicht und können mit einem solchen Virus umgehen. Und wir dürfen den Virus nicht füttern, damit er sich noch weiter ausbreitet." Die Kanzlerin ließ erkennen, dass man erneute Beschränkungen im Herbst verhindern wolle.

