STORY: Am Freitag wurde der extrem strenge Corona-Lockdown in der chinesischen Millionen-Metropole Shanghai weiter leicht gelockert. Vereinzelt haben sich Einwohner wieder auf die Straßen und in die Parks getraut. In der bevölkerungsreichsten Stadt Chinas soll bis zum 1. Juni der harte Lockdown sowie die Abriegelung ganzer Stadtteile weitgehend aufgehoben werden. Im Vorfeld haben die Behörden in den vergangenen Wochen mehreren Menschen die Erlaubnis gegeben, ihre Häuser verlassen zu dürfen. Und auch einige Geschäfte wurden wieder geöffnet. Der Bus- und Bahnverkehr konnte in kleinen Schritten wieder aufgenommen werden. Die meisten Personen blieben jedoch weiterhin in ihren Häusern. In den vergangenen Tagen waren kaum noch coronabedingte Opfer verzeichnete worden. Shanghai ist mit rund 26 Millionen Einwohnern eine der größten Städte der Welt und die wichtigste Wirtschaftsmetropole Chinas. Durch die strenge Null-Covid-Strategie des Landes war die Stadt in den vergangen Wochen weitgehend lahm gelegt worden.

