Der vierte Advent einmal etwas anders: Am Sonntag starteten die Kitesurfer auf dem blauen Atlantik-Wasser vor Gran Canaria zum letzten Renntag der offenen Kite-Foil-Europameisterschaften. Kitesurfen,auch Kiteboarden genannt, ist ein Wassersport, bei dem die Sportler auf einem Brett stehen, das Ähnlichkeit mit einem kleinen Surfbrett oder auch Wakeboard aufweist.Sie werden dabei von Lenkdrachen gezogen,die auf Englisch „Kite" heißen. Winde, Wellen und das Spiel mi tdem Lenkdrachen können dabei für Tempo und sogar für Sprünge genutzt werden. Die Schnellsten hier in der offenen Klasse erreichen Spitzengeschwindigkeiten von rund 75 Kilometer pro Stunde. Die Britin Ellie Aldrigde gewann in der offenen Klasse der Frauen, während Theo De Ramecourt aus Frankreich sich den Gesamtsieg in der gleichen Klasse der Männer holte. Der Wettkampf hier war der erste seiner Art, seit das IOC bekanntgegeben hatte, dass Kitesurfen 1924 in Paris ins Programm der olympischen Sommer-Spiele aufgenommen werden soll.

