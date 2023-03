STORY: Ukrainischen Soldaten trainieren auf dem Truppenübungsplatz Bergen in Norddeutschland am Montag. Für viele geht es in wenigen Tagen zurück in die Heimat. 18 von Berlin zugesagte Panzer vom Typ Leopard 2 A6 sollen laut Verteidigungsminister Boris Pistorius noch vor Ende März in der Ukraine eintreffen. Spätestens dann braucht es dort Soldaten, die den Kampfpanzer bedienen können. Fahren - und vor allem - schießen. Gelernt in sechs Wochen. Durch das, was sich die ukrainischen Soldaten hier mithilfe einer Armada von Bundeswehrausbildern und Übersetzern angeeignet haben, erhoffen sie sich einen Durchbruch im zermürbenden Krieg gegen Russland. Deutschland hatte sich im Januar bereit erklärt, die Panzer zu liefern, die zu den besten westlicher Bauart gezählt werden, Bedenken gegen die Lieferung schwerer Waffen wurden überwunden. Kiew sieht den Leopard als entscheidend für die Abwehr der russischen Invasion, Moskau empfindet die Lieferung als gefährliche Provokation. In Bergen zeigten sich die deutschen Ausbilder zufrieden mit der Leistung der Ukrainer während ihres Crashkurses. Mehr als 80 Prozent der Übungsziele zu treffen, sei ein hervorragendes Ergebnis binnen so kurzer Zeit. Vizeadmiral Herve Blejean sagte vor Reportern, Kiews Streitkräfte stünden vor der gefährlichsten Phase seit dem Einmarsch Russlands vor mehr als einem Jahr. Wenn sie in der Lage seien, Panzer wie den Leopard einzusetzen, wären sie auch in der Lage, einen Gegenangriff zu starten. Er sei zuversichtlich, dass die deutschen Panzer ein Schlüsselelement in Kiews Frühjahrsoffensive sein werden.

