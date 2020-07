Er ist der vermutlich prominenteste Sommer-Neuzugang beim Deutschen Rekordmeister Bayern München. Leroy Sané wurde am Donnerstag offiziell in München vorgestellt. Er soll zusammen mit den anderen Stars in der kommenden Saison für Tore, Punkte und Pokale sorgen. Der 24-Jährige unterschrieb bei den Bayern einen Fünfjahresvertrag. Ihn habe beeindruckt, wie sich dort die Verantwortlichen um ihn bemüht hätten, sagte Sané: "Generell, der ganze Vorstand, über den Oliver Kahn, Karl-Heinz Rummenigge, selbst noch Uli Hoeneß, Herr Hainer, Hassan - alle standen dahinter. Und das hat mir jetzt einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben. Und das war einfach der Ausschlag, mit den Spielern noch dazu, die versucht haben, mich auch noch nach Bayern zu lotsen, hatte ich einfach nur das beste Gefühl, dass das der richtige Weg ist. Und deswegen war das auch für mich die einzige Lösung für mich, dass ich gesagt habe, dass ich zum FC Bayern wechseln möchte." In seinen vier Jahren bei Manchester City in der Premier League habe er viel gelernt, sagte Sané. Bei Bayern München wolle er sich weiter verbessern. "Ich spiel relativ viel mit meinem linken Fuß. Na klar, da ist mein rechter da, den ich natürlich auch verbessern kann. Und das habe ich auch vor. Ich denke, na klar, im Positionsspiel mit Manchester City, da wir natürlich auch viel den Ball haben, habe ich natürlich jetzt auch schon einen riesen Schritt gemacht. Aber es gibt viele Sachen, wo ich mich halt noch generell verbessern kann. Und das will ich einfach hier weiterführen. Um das alles halt auf den nächsten Level zu bekommen." Bei Bayern München bekommt Sané die Nummer 10. Der Erwartungsdruck, der auf ihm lastet, wird dadurch sicherlich nicht kleiner.