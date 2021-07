Nicht zu retten vor Limetten: Mit Schutzbrillen und auf dem Rücken verschränkten Händen stürzten sich 25 Teilnehmer mit dem Gesicht nach vorne in einen jeweils rund 25 cm großen Kuchen. Die Wettkämpfer verschlangen die typische Nachspeise der Region, um an der Weltmeisterschaft im Key Lime Pie-Essen in Key West, Bundesstaat Florida, USA, teilzunehmen, die am Sonntag anlässlich des US-amerikanischen Unabhängigkeitstages stattfand. Nicholas Lueraaus Seattle gewann den Wettbewerb, indem er einen ganzen Kuchen in exakt zwei Minuten und 13,5 Sekunden verputzte, wie das Florida Keys News Bureau berichtete. Der Sieger weiß, worum es geht: "In New York gibt es den Hot-Dog-Wettbewerb, und das ist toll und alles, aber in Key West haben wir den richtigen Wettbewerb. Es ist eine Schnell-Ess-Runde, Gesicht zuerst, alles auf einmal." Der Wettbewerb am Sonntag fand inmitten der Besorgnis über den Tropensturm Elsa statt, der sich am Montag auf die Straße von Florida zubewegen und am frühen Dienstag an den Florida Keys vorbeiziehen sollte.

