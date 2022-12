STORY: Die Aktionen der Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" haben in Deutschland heftige Kontroversen ausgelöst. Die Aktivisten der Gruppe setzten sich mit provokanten Aktionen für mehr Klimaschutz ein, unter anderem mit Blockaden von Straßen und Flughäfen oder auch mit Farbattacken auf Gemälde. Am Dienstag nun, hat die Polizei bundesweit Wohnungen von Mitgliedern der "Letzten Generation" durchsucht. Ein Vorwurf der federführenden Staatsanwaltschaft Neuruppin lautet "Bildung einer kriminellen Vereinigung". Auch vor dem Elternhaus von Carla Hinrichs in Norddeutschland, standen die Polizisten. "Ich war persönlich nicht zu Hause. Ich habe nur später einen Anruf bekommen, dass meine Eltern da waren und mein Zuhause durchsucht wurde. Sie haben mir berichtet, dass viele Beamten mit Taschenlampen im Dunkeln vor der Tür standen. Mein Vater meinte, es war erst wie in einem Traum. Dann hat er aus dem Fenster geguckt und es gesehen, die Tür geöffnet und dann war's: 'Ja, das ist ein Durchsuchungsbeschluss für Frau Hinrichs.' Dann wurde das Haus durchsucht, mein Zimmer durchsucht. Die Beamten haben schusssichere Westen getragen. Es war schon auf eine Art wie in einem Krimi. Aber ich frage mich dann in diesem Krimi, wer sind denn eigentlich die Bösen? Was ist hier gerade Recht und Unrecht, wenn unser Staat, das Verfassungsrecht, unser Grundrecht auf Leben nicht schützt, dann sind doch eigentlich das die Kriminellen, oder?" Die Durchsuchungen der Polizei seien ein Einschüchterungsversuch, so Hinrichs: "Hier wird friedlicher politischer Protest unterdrückt, kriminalisiert. Und das ist doch in einer Demokratie sehr erstaunlich, Menschen zu kriminalisieren, die friedlich Widerstand leisten, die ihre Aktionen vorher ankündigen und sagen: Wir müssen es gerade tun, weil dieser Staat keinen Plan hat, uns aus dieser Katastrophe raus zuführen, die uns bevorsteht. Und das wird uns nicht einschüchtern. Natürlich ist es auf eine Art erst mal beängstigend, aber das wird uns nicht einschüchtern, weil wir wissen, was wir tun, wir wissen, warum und wir werden das auch so in diesem Maße weiter tun.” Auslöser der Ermittlungen waren offenbar Aktionen der „Letzten Generation“ an einer Pipeline in Schwedt. Dort hatten Aktivisten seit dem Frühjahr mehrfach versucht, den Ölfluss zu unterbrechen.

