STORY: Wieder hat Bewegung „Letzte Generation“ in München eine Straße blockiert. Am Donnerstag-Vormittag klebten sich 17 Aktivistinnen und Aktivisten am Karlsplatz fest – zwischen dem Stachus-Brunnen und Justizpalast kam der Verkehr in beiden Richtungen zum Erliegen. Die Bewegung fordert von der Bundesregierung unter anderem ein Tempolimit von 100 km/h auf Autobahnen und die Wiederauflage des Neun-Euro-Tickets, wie Jakob Beyer erklärt: “Wir haben in den letzten Jahren alles andere versucht. Wenn knapp anderthalb Millionen Menschen auf den Straßen mit „Fridays for Future“ ignoriert werden und wir ein Zeitfenster haben, was sich gerade schließt, dann müssen wir zu anderen Formen des Protests greifen. Ich kann verstehen, dass die Menschen hier aufgebracht sind. Wir sind auch aufgebracht. Ich möchte diese Konfrontation nicht haben. Ich möchte hier nicht sitzen.“ Die Aktivisten sind zwischen 18 und 79 Jahre alt. Für sie ist diese Art von Protest die einzige Möglichkeit, auf den ihrer Meinung nach drohenden Klimakollaps hinzuweisen. Die ausgebremsten Autofahrer sind genervt von der Blockade: „Ich finde das sehr schade, weil sie schaden sich auch selber. Es ist ja ein wichtiges Thema, nur das schafft Aggressionen. Das ist also wirklich so, dass selbst so Leute wie ich, die ihnen eigentlich sehr wohlgesonnen sind, in dem Moment total aggressiv werden und man sich denkt: Was soll das?“ „Ich bin für Klimaschutz. Aber ob diese Aktionen was bringen - das finde ich sehr schwierig. Solange die Politik so lobbyiert wird, wird sich auch nichts ändern.“ Laut einer Aktivistin befinden sich 13 Wissenschaftler, die ebenfalls am Stachus protestiert hatten, noch in Gewahrsam. Die heutige Straßenblockade sollte auch eine Solidaritätsveranstaltung für die Scientist Rebellion-Unterstützer sein.

