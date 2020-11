Es war der letzte planmäßige Flug, der vom Flughafen Berlin-Tegel am Sonntag um 15.38 gestartet ist. Nach ihm wird von hier aus keine Passagiermaschine mehr starten. Der Airport mit dem Kürzel TXL geht zugunsten des neuen Hauptstadtflughafens BER vom Netz. Mit der Air-France-Maschine in Richtung Paris gehen über 70 Jahre Luftfahrtgeschichte zu Ende. "Tegel wird für immer im Herzen der Berliner bleiben", sagte Pilot Christophe Ruch zu seinen Fluggästen vor dem Abflug. Auf dem Rollfeld verabschiedeten sich zahlreiche Flughafenmitarbeiter von ihrem Arbeitsplatz. Vielen Berlinerinnen und Berlinern wird Tegel fehlen. Wegen der kurzen Wege und seiner Effektivität. Im Jahr 2018 startete oder landete hier zwischen 6 und 23 Uhr durchschnittlich alle zwei Minuten ein Flugzeug. Es wurden 22 Millionen Fluggäste abgefertigt. Gemessen am Passagieraufkommen im Juni 2019 lag der Flughafen an vierter Stelle in Deutschland, hinter Frankfurt, München und Düsseldorf. Im europäischen Vergleich rangierte er auf Platz 28. Für viele Berlinerinnen und Berliner, vor allem aus dem Westteil, bleibt der Flughafen etwas Besonders. Im Jahr 1948, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde der Flughafen mit dem Namen "Otto Lilienthal" eröffnet, und hat somit die deutsche Teilung und Wiedervereinigung durchlebt. Für die eingemauerte Stadt war er das Tor in die Welt. Während die Fertigstellung des Großflughafens BER aufgrund von Pfusch am Bau jahrelang auf sich warten ließ, punktete Tegel mit seiner Beständigkeit. "Tegel war ein echtes Wunder", bringt es Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister im Reuters-Interview auf den Punkt. Die Berlinerinnen und Berliner hätten ihren Flughafen gerne noch länger behalten. Im September 2017 stimmten 56 Prozent für den Weiterbetrieb, der nicht bindende Volksentscheid brachte aber nicht die Wende. Berlin, Brandenburg und die Bundesregierung als Betreiber der Flughafengesellschaft hatten sich bereits 1996 in einem Konsensbeschluss darauf geeinigt, dass es mit dem BER nur noch einen Hauptstadtflughafen geben soll.

