STORY: In Großbritannien hat der Abschied von Königin Elisabeth II. begonnen. Eine Kolonne mit dem Sarg der am Donnerstag verstorbenen Monarchin verließ am Morgen Schloss Balmoral. Sechs Jäger hatten den mit der königlichen Standarte von Schottland und einem Blumenkranz geschmückten Eichensarg in den Leichenwagen getragen. Begleitet wurde die Kolonne von der Tochter der Königin, Prinzessin Anne. Sechs Stunden waren für die Überführung aus den schottischen Highlands nach Edinburgh angesetzt. Zehntausende Menschen erwiesen Elisabeth II. schon auf diesem ersten Teilstück des Weges ihre Ehre. Sieben Jahrzehnte war sie das Staatsoberhaupt vieler Nationen. Nun nutzten viele Briten die Gelegenheit, sich auf diesem Wege von ihr zu verabschieden. Der Wagen bewegte sich durch kleine Ortschaften und Dörfer bis nach nach Edinburgh, wo der Sarg in den Thronsaal von Holyroodhouse gebracht werden soll. Später soll er nach London geflogen werden und dann in einer feierlichen Prozession vom Buckingham Palace in die Westminster Hall gebracht werden.

