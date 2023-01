STORY: Das letzte Astronaut, der an Bord von Apollo 7 ins Weltall flog, ist am Donnerstag im Alter von 90 Jahren gestorben. Das teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Walter Cunningham war Mitglied der ersten bemannten US-Raummission im Oktober 1968. Der studierte Physiker war Kampfpilot im Koreakrieg gewesen, bevor er zur NASA ging. Für die Apoll-7-Mission war Cunningham mit seinen Kollegen Walter Schirra und Donn Eisele zunächst als Ersatzmannschaft geplant. Als die erste Mannschaft bei der Apollo-1-Mission ums Leben kam, rückten Cunningham und seine Kollegen nach. Sie waren insgesamt 10 Tage im All, bevor ihre Raumkapsel planmäßig in der Karibik landete.

