STORY: Überraschung am nächtlichen Himmel über dem Ärmelkanal: ein Meteor verglüht beim Eintritt in die Erdatmosphäre, gefilmt von der englischen Seite des Kanals - und geteilt auf Social Media. Nach dem Auftauchen des Meteors erhellte ein Lichtblitz die Szenerie über Brighton an der englischen Südküste. Die Sternschnuppe malte am Sonntag auch grüne Farbtupfer an den schwarzen Himmel. zur Freude der Sternengucker.

Mehr