Vor dem Aufeinandertreffen von Bayer Leverkusen und dem FC Porto in der Zwischenrunde der Europa League hat Stürmer Nadiem Amiri Stellung zu den rassistischen Beleidigungen von Porto-Stürmer Moussa Marega genommen. Auch er habe ähnliche Erfahrungen gemacht, sagte der deutsch-afghanische Stürmer. O-TON NADIEM AMIRI, STÜRMER: "Ich habe das mitbekommen, ich glaube, sehr viele haben das mitbekommen. So etwas hat im Fußball und auch auf der Welt nichts zu suchen. Unser Blut hat die selbe Farbe von allen. Und ich hoffe, dass die Leute, die das machen, bestraft werden, die sollen vom Fußball ausgeschlossen werden. Ich hatte auch mal einen Vorfall, damals mit 17 Jahren in der Regionalliga, aber ich habe das relativ schnell abgehakt und nach vorne geschaut. Und ich hoffe, dass wir alle "nein" zu Rassismus sagen." Der Porto-Stürmer aus Mali war am Sonntag während eines Spiels von Fans beleidigt worden, unter anderem mit Affengeräuschen. Marega wollte das Spielfeld verlassen, wurde aber von Mitspielern abgehalten. Die Spielergewerkschaft Fifpro hatte sich daraufhin hinter Marega gestellt. Spieler, die rassistische angegangen werden, sollten das Spielfeld verlassen dürfen, so der Verband. Auch Spieler erklärten sich solidarisch.