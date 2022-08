STORY: Da ist er: Robert Lewandowski, der Fußballstar, der Ex-Goalgetter des FC Bayern München, der nun für den FC Barcelona die Bälle im Netz versenken soll. Am Freitag wurde der 33-jährige Pole vor Tausenden Fans im Stadion Camp Nou vorgestellt, der heimischen Spielstätte des Vereins. Lewandowski hat in 375 Spielen 344 Tore für die Bayern erzielt. Eine stolze Zahl und einhergeht ein gewisses Alter. Aber das will er nicht gelten lassen: ROBERT LEWANDOWSKI: "Zunächst einmal denke ich, dass mein Alter in diesem Moment keine Rolle spielt, weil es nur eine Zahl ist. Und körperlich fühle ich mich nicht wie 33 oder 34. Ich weiß, dass ich noch ein paar Jahre auf höchstem Niveau oder sogar länger spielen kann. Ich fühle mich sogar besser als mit 29. Das ist keine Frage, über die wir nachdenken müssen." Rund 45 Millionen Euro wurden von Barcelona gezahlt. Und bei seinem neuen Verein wird er die Trikot-Nummer neun tragen. Erstes Liga-Heimspiel ist bereits am 13. August gegen Rayo Vallecano de Madrid.

Mehr