Lewis Hamilton ist GQ Award Winner, aber nicht etwa im Sportbereich, sondern in der Kategorie „Creativity and Design". Der frisch gekürte Formel-1-Weltmeister hat sich neben seiner Rennfahrerkarriere ein zweites Standbein als Fashion-Designer aufgebaut. Der Brite brachte mehrere Kollektionen unter anderem für Tommy Hilfiger raus. Zuletzt bekannte er sich zu seinem veganen Lebensstil: "Viele Leute missbilligen es. Andere akzeptieren es. Es geht um Wissen. Es hilft, wenn die Menschen die richtigen Informationen haben. Dann können sie selbst entscheiden. Wie mein Vater zum Beispiel, er hat nie daran gedacht, Veganer zu werden. Ich habe ihm die Doku "The Game Changers" gezeigt. Er versucht jetzt, sich vegan zu ernähren, genau so meine Stiefmutter. Ich versuche noch, meinen Bruder zu überzeugen. Es ist unglaublich, wie viele Leute, es versuchen. Es geht um die richtigen Informationen." Zur Woman of the Year wurde Sharon Stone gekürt. Lange vor #metoo kämpfte die Schauspielerin für ein moderneres, freieres, weiblicheres Hollywood, so die Begründung der Veranstalter. "Männerorientierte Skripte und Standpunkte - das führt nicht zur richtigen Weltsicht. Wir müssen die Welt von allen Seiten betrachten. Alle Geschlechter, Nationalitäten, Religionen. Die Menschenrechte müssen für alle gelten. Wir werden niemals ein wirklich wichtiges Kino sehen, bis wir verstehen, dass jeder wichtig ist." Zum einundzwanzigsten Mal hat das Männermagazin GQ die „Men of the Year Awards" in insgesamt neun Kategorien verliehen. Zu der Gala in der Berliner Komischen Oper am Donnerstagabend kamen etwa 800 geladene Gäste.