In Libyen wurde am Samstag ein Boot mit 101 Menschen aufgehalten, das von der Küstenstadt Garabulli aus nach Europa fahren sollte. Das teilte das libysche Innenministerium mit. Die Frauen, Männer und Kinder wurden demnach in Gewahrsam genommen und in einem Gebäude rund 120 Kilometer östlich der Hauptstadt Tripolis untergebracht. Von dort aus sollen sie später mit einem Bus in ein größeres Gefängnis gebracht werden. Trotz der Schließung der Grenzen aufgrund der Coronavirus-Pandemie versuchen immer noch viele das Land zu verlassen. Libyen befindet sich seit dem Sturz des damaligen Machthabers Muammar Gadaffi im Jahr 2011 im Bürgerkrieg. In der vergangenen Woche hatte die libysche Küstenwache fast 400 Migranten gestoppt, die in fünf Booten auf dem Mittelmeer unterwegs waren, teilten die Vereinten Nationen mit. Die international anerkannte Regierung in Libyen wird von der Türkei und den USA unterstützt und hat in den vergangenen Wochen deutliche militärische Gewinne in Kämpfen gegen Truppen des Rebellenführers Chalifa Haftar zu verzeichnen. Haftar will die Regierung stürzen. Als einer seiner wichtigsten Unterstützer gilt Russland.