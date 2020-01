US-Außenminister Pompeo landete in der Nacht zu Sonntag in der deutschen Hauptstadt. Denn in Berlin findet am Sonntag eine internationale Libyen-Konferenz statt. Das Ziel ist, dass die Vertreter aus mehreren Staaten im Bundeskanzleramt einen Weg für einen dauerhaften Waffenstillstand und einen politischen Prozess zur Lösung des Konflikts in dem Bürgerkriegsland ebnen. Dafür hat Bundeskanzlerin Merkel unter anderem den UNO-Generalsekretär Guterres, den russische Präsident Putin, den türkische Staatschef Erdogan, Frankreichs Präsident Macron sowie den britischen Premierminister Johnson eingeladen. Nach Angaben von Außenminister Maas werden auch der libysche Regierungschef Sarradsch sowie der aufständische General Haftar an dem Treffen teilnehmen. In dem Bürgerkriegsland selbst blockierten Anhänger von General Haftar am Samstag wichtige Häfen für die Ölproduktion. Die Konferenz wird von umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen begleitet. Tausende Polizisten sind im Einsatz.