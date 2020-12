Es ist nicht das Licht am Ende des Tunnels, sondern das Lichtermeer am Anfang des Tunnels,das in der brasilianischen Millionen-Metropole Sao Paulo während des Luminna-Festivals die Herzen schneller schlagen lässt. Kurz vor dem zweiten Advent haben sich die Organisatoren diesen Auto-Parkour ausgedacht, bei dem man coronabedingt nicht aussteigen darf. Denn wegen der Pandemie herrschen zurzeit in Brasilien strenge Auflagen, die weitere Ansteckungen verhindern sollen. Daher wird hier das Weihnachtsfest in diesem Jahr etwas anders aussehen. Offiziellen Angaben zufolge wurden rund 6,5 Millionen Coronavirus-Fälle gemeldet sowie etwa 175.000 Menschen, die an oder durch das Virus ums Leben gekommen sind. Doch die Hoffnung ist groß, dass im kommenden Jahr Weihnachten wieder so aussieht, wie man es kennt.

