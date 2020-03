Eigentlich wollten die Braut Roni Ben-Ari und Bräutigam Yonatan Meushar in Israel eine rauschende Hochzeit feiern. Der Saal in Ein Hemed war gebucht, 260 Gäste sollten kommen. Doch wegen der Coronavirus-Pandemie musste alles komplett anders gemacht werden. Nur ganz wenige Familienmitglieder, ein Geistlicher und ein Musiker waren vor Ort, als sich die beiden das "Ja-Wort" gaben. Der Rest der Hochzeitsgesellschaft war nur virtuell dabei. Sie sahen sich die Hochzeit per Live-Stream auf ihren Tablets und Handys an. Eine Hochzeit wie diese liegt in Israel im Trend. Die Hochzeitsveranstalter bieten jungen Paaren hierfür entsprechende technische Möglichkeiten und günstige Preise an. Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, hat die israelische Regierung fast alle öffentlichen und nicht-öffentlichen Veranstaltungen - auch Hochzeiten - verboten. Den Hochzeitstanz wollten sich die beiden frisch Vermählten dennoch nicht entgehen lassen. Ihre Familien und Freunde waren per Livestream dabei.