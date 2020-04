Die mittlerweile 100 Runden von Captain Tom Moore in seinem Garten in Bedfordshire, mit denen er Spenden für den staatlichen Gesundheitsdienst sammelt, sind in seiner englischen Heimat legendär. Und nicht nur dort hat der rüstige Weltkriegsveteran offenbar eine stattliche Fangemeinde. Denn zu seinem am Donnerstag anstehenden, 100. Geburtstag trafen nicht einige, sondern Zehntausende Glückwunschkarten aus aller Welt ein. Die werden hier, in einer nahe gelegenen Schule von freiwilligen Helfern geöffnet und dann ausgestellt, aus Platzgründen gleich in der Aula. Darunter seien gute Wünsche von Zwei-, aber auch von 92-Jährigen gewesen, so Schulleiter James Hodgson, der sich gerührt zeigte. "Ich finde, das ist ein absolut fantastisches Liebestribut an einen großartigen Mann, Captain Tom. Es sieht so aus, als habe er die Herzen aller Menschen dieses Landes erobert. In der vergangenen Woche haben wir etwas mehr als 125.000 Karten erhalten. Und es kommen sicher noch mehr. Viele davon sind hier hinter mir zu sehen. Die zurückliegenden ein, zwei Wochen waren unglaublich." Von den täglich weiter eintreffenden Karten sollten so viele wie möglich gezeigt und dann für Moore fotografiert werden. Der hat sich bereits 33 Millionen Euro Spendengeld erlaufen, viele verfolgten seine Fortschritte online. Mit der Corona-Pandemie steht die Gesundheitsversorgung derzeit ohnehin im Fokus. Und mit seinen 100 Runden knackte der Fast-Hundertjährige sogar den bisherigen Guinness-Weltrekord in der Rubrik karitative Spaziergänge.