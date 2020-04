So sieht es aus, wenn Clementine Van Eijcke dieser Tage ihren Ehemann im Altenheim in Brüssel besucht. Großartig findet sie das - denn die Möglichkeit, ihren Gatten überhaupt persönlich zu sprechen, hat die 84-Jährige nun erstmalig seit Mitte März. Zehn bis 15 Minuten können Angehörige mit Heiminsassen reden, auf einem Hebekran, der sonst beispielsweise Fensterputzer in luftige Höhen transportiert. Verantwortlich für die seltsam anmutende, aber recht erfolgreiche Initiative mit Blick auf das aufgrund der Corona-Pandemie geltende Kontaktverbot ist Tristan Van Den Bosch, Leiter einer Kranvermietungsfirma. "Vor zwei Wochen fuhr ich auf dem Weg zur Arbeit in Antwerpen an einem Seniorenheim vorbei und sah, wie jemand seiner Mutter in der oberen Etage zuwinkte. Ich dachte mir, da wir einen ernsten Geschäftsrückgang verzeichnen, können wir den Mann mit unseren Maschinen hoch zu dem Fenster bringen. Und das taten wir." Und nach Antwerpen war am Montag die Unterkunft in der belgischen Hauptstadt dran, von dem Extra-Service zu profitieren. Jeweils bis zu zwei Personen können gleichzeitig mit nach oben schweben und so mit ihren Lieben in Kontakt treten - trotz des Besuchsverbotes. Doch die Sorgen um die Elterngeneration schmälert das nur bedingt. Für ihn sei es toll gewesen, seine Mutter zu sehen, so dieser Sohn, doch: "Offensichtlich ist das eine einmalige Aktion. Das können die nicht lange so anbieten. Alles hängt von der Dauer der derzeitigen Beschränkungen ab. Wir wollen die Menschen doch nicht vor Traurigkeit in den Pflegeheimen sterben lassen, oder?" Wie viele solcher Kran-Kontakte noch stattfinden werden, stand zunächst tatsächlich in den Sternen.