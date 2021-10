Vor allem die iPhone-Modelle wie auch Mac-Computer und iPads sind gefragt in einer Zeit, in der immer mehr Menschen von zu Hause lernen und arbeiten. Die weltweiten Lieferengpässe verderben Apple allerdings das Geschäft. Vor Weihnachten könnte sich die Lage noch mal verschärfen, sagte Firmenchef Tim Cook Reuters am Donnerstag. Die Chipkrise schlage inzwischen auf die meisten Produkte von Apple durch. Im letzten Geschäftsquartal kletterten zwar die Erlöse - auch dank einer reißenden Nachfrage in China - um 29 Prozent auf mehr als 83 Milliarden Dollar. Und es stieg der Gewinn um 62 Prozent auf rund 20 Milliarden Dollar. Laut Cook fielen allerdings die Lieferengpässe in dem Quartal größer als erwartet aus - genauso wie Produktionsschwierigkeiten in Südostasien durch die Corona-Krise. Am Aktienmarkt erschreckte der Ausblick. Nachbörslich gab die Apple-Aktie fünf Prozent nach.

