Ein britischer Lieferdienst in Mittelengland setzt bereits seit zwei Jahren auf Roboter als Überbringer von Einkäufen. Durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Ausgangssperren in Großbritannien erlebt das Unternehmen einen gewaltigen Boom. Denn die Roboter ersparen den Kunden das Anstehen vor dem Supermarkt, sowie das Risiko einer Ansteckung. Henry Harris-Burland von Starship Technologies am Freitag: "Die Leute hier haben erstaunlich gut auf die Roboter reagiert. Wir erleben eine Welle der Unterstützung, besonders jetzt, im Zusammenhang mit der aktuellen Situation. Viele Personen haben sich online an uns gewandt und uns gebeten, auch in ihrer Nachbarschaft zu helfen. Wir tun alles, was wir können, um so schnell wie möglich zu expandieren und diesen Dienst mehr Menschen anzubieten - besonders in diesen schwierigen Zeiten." Die Roboter fahren auf den Bürgersteigen mit einer maximalen Geschwindigkeit von etwa 6 Stundenkilometern. Dabei helfen Sensoren, Kameras und ein Radargerät damit das Vehikel sicher zum Ziel zu kommt. Mittlerweile gibt es rund 70 Lieferroboter, um der großen Nachfrage gerecht zu werden. Und für Mitarbeiter des nationalen Gesundheitssystems, NHS, sind die Lebensmittellieferungen sogar gratis.