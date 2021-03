Test-Lauf in Rostock. Erstmals konnten in diesem Jahr trotz Corona-Pandemie Fußballfans zu einem Drittligaspiel ins Stadion. Möglich wurde dies durch Schnelltests vor dem Anpfiff sowie einer niedrigen Infektionsrate in der Region von nur rund 20 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. 777 Zuschauer durften ins Stadion und Hansa Rostock gewann die Partie gegen Halle mit 1:0. Rostocks Bürgermeister Claus Ruhe Madsen am Samstag: "Ich sehe freudige Menschen und hoffentlich auch Menschen, die bereit sind, sich an viele verschiedene Regeln zu halten, damit wir Sachen möglich machen können. Das sollte eigentlich das Signal sein. Und ich hoffe, wenn man so etwas richtig positiv gestaltet und vernünftig und ordentlich, dass dann auch eine Lehre sein, dass wir auch andere Sachen machen können." Der Trend in Deutschland ist leider ein anderer. Denn insgesamt wurde am Sonntag vom RKI eine Inzidenz von über 100 gemeldet. Das bedeutet eigentlich: Notbremse, Lockdown, Schließungen. Kontakte müssen vermieden werden. Entsprechende Beschlüsse der Regierung werden am Montag erwartet.

