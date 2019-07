Etwa 100 Kilometer nordöstlich von der spanischen Hauptstadt Madrid, in der Provinz Guadalajara, wird immer mehr Lavendel gepflanzt, weil die Landwirte damit zurzeit einen größeren Gewinn machen, als mit dem bisher üblichen Getreide. Lavendel wird in der Parfüm-, Kosmetik- und Ernährungswirtschaft eingesetzt. Aber neben dem bessern Preis, der beim Verkauf des Produkts erzielt wird, spielt auch der ästhetische und romantische Effekt der Lavendelfelder für begeisterte Touristen eine Rolle, wie diese Leute am Freitag bestätigten: (ANA FERNANDEZ) "Es ist wunderbar. Der Geruch, die Natur und auch die Farbe, der Sonnenuntergang, die Luft, das Summen der Bienen. Es ist wunderschön." (ERNESTO VILLALBA) "Die Lavendelfelder in dieser Gegend sind spektakulär, besonders in der Dämmerung. Das Licht macht Fotos wunderschön. Es sind die Kontraste von Grün und Lila. Und vor allem kann es am Abend sehr angenehm sein mit dem Geruch, der von der Pflanze ausgeht." Nach Angaben von Landwirten in der Gegend ist der Gewinn beim Verkauf von Lavendel etwa dreimal so hoch wie beim Handel mit Getreide. Daher hat sich der Lavendelanbau in dieser Region in den vergangen Jahren verfünffacht. Auch zur Freude der Touristen, die damit im Juli blühende Landschaften bestaunen können.