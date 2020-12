Diesem kleinen Gesellen scheint es zu schmecken. Das Brillenbär-Baby wird derzeit in einem peruanischen Zoo aufgepäppelt. Sein Name: Ukuku. Jessica Galvez von der nationalen Behörde für Forst und Wildtiere kennt die Geschichte des kleinen Bären: "Das Tier wurde nach einem anonymen Hinweis in einem Privathaushalt gefunden. Als die Mitarbeiter der zuständigen Behörden dorthin kamen, fanden sie den kleinen Bären und konfiszierten ihn. Der Bär ist nur 40 Zentimeter groß und er wiegt nicht mehr als zwei Kilo. Er dürfte etwa zwei Monate alt sein." Bei seiner Rettung war das Tier nach Angaben der Wildhüter dehydriert und unterernährt. "Es ist der zweite Bär, den wir entdeckt haben, im Süden des Landes, in der Region Puno. Der andere Bär wurde in derselben Gegend gerettet. Beide sahen fast gleich aus, waren etwa gleich alt und wurden unter ähnlichen Umständen konfisziert. Die Mutter dieses Tieres war von Jägern getötet worden. Brillenbären gelten in ihrer Andenheimat als gefährdet." In freier Wildbahn leben Experten zufolge noch rund 2500 Exemplare.

