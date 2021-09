(HINWEIS: DIESER BEITRAG WIRD OHNE SPRECHERTEXT GESENDET.) Christian Lindner (FDP), Spitzenkandidat: "Speaker 1: Gestern war hier Annalena Baerbock zu Gast. Jetzt stellen wir uns eine Sekunde vor, sie wäre Bundeskanzlerin. Ich nehme Ihre Meinungsäußerungen zur Kenntnis. Es ist ein Gedankenexperiment, stellen wir uns vor, stellen wir uns vor, das grüne Programm würde eins zu eins die Klimapolitik Deutschlands begründen. Wir müssen verzichten. Nicht immer dieses Wachstum, dieses höher, schneller, weiter. Das kann es doch gar nicht geben. Es geht doch gar nicht. Was wir brauchen, sind eine Million zusätzlicher Lastenfahrräder, die wir mit einer Milliarde Euro subventionieren. Und jetzt stellen wir uns vor, die neue Bundeskanzlerin Baerbock begibt sich auf die Reise um die Welt. Sie kommt in Peking an und sagt: Wir haben eine tolle Idee. Wir subventionieren jetzt Lastenfahrräder. Was werden die wohl in Peking sagen, die werden sagen, was Lastenfahrräder? Wir haben jetzt Jahrzehnte daran gearbeitet, die Rikscha aus dem Straßenbild zu verdammen und ihr bietet uns Lastenfahrrad an? Ulkige Idee. In Afrika wird es heißen Dieses höher, schneller, weiter. Wir müssen es überwinden, sagt die Bundeskanzlerin bei ihrem Antrittsbesuch. Dann werden die sagen: Auf was sollen wir eigentlich verzichten? Auf welchen Wohlstand sollen wir verzichten? Wir haben überhaupt keinen. Was erzählt ihr uns? Dann wird sie in Südamerika ankommen und wird sagen: Immer nur diese Gier nach Wachstum. Das muss aufhören zur Bekämpfung der Erderwärmung. Dann werden die Menschen in Südamerika sagen: Ihr habt gut reden. Wir haben keine Gesundheitsversorgung für alle. Wir haben nicht soziale Absicherung für alle. Wir wünschen uns einen Wohlstand, den ihr bereits in den Achtzigerjahren erreicht habt. Und bei uns ist noch nicht einmal die Gleichberechtigung der Geschlechter durchgesetzt."

