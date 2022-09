STORY: HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. O-TON BUNDESFINANZMINISTER CHRISTIAN LINDNER (FDP): "Würde auch niemand jetzt von einem liberalen Finanzminister etwas anderes erwarten, wenn ich sage, dass wir wirtschaftliche Prosperität und Wachstum wollen. Aber in dieser speziellen wirtschaftlichen Situation liegt die Priorität auf der Bekämpfung der Inflation. Denn Inflation ist das Verarmungsprogramm für die Familien in der Mitte der Gesellschaft. Inflation führt dazu, dass unternehmerische Risiken gescheut und Investitionen unterlassen werden. Deshalb ist die erste Priorität, die Inflation zu bekämpfen, denn sie würde sonst unser wirtschaftliches Fundament unterspülten. Dabei will ich klarmachen, dass wir nicht nicht jede jede Herausforderung mit staatlichen Mitteln abfedern können. Wir können soziale Härten verhindern, wirtschaftliche Strukturbrüche abwenden. Aber wir müssen realistisch sein. Und wir dürfen keine falschen Hoffnungen wecken. Wir können nicht alles abwenden, was an Herausforderungen auf unser Land zukommt. Wir dürfen auch diesen falschen Eindruck nicht erwecken, weil wir den Menschen natürlich die realistische Möglichkeit geben müssen, auch der Wirtschaft sich vorzubereiten. Aber eine Zusage kann diese Bundesregierung geben, dass politische Versprechen, aufgrund von finanziellen Sorgen wird in diesem Land, in diesem Winter niemand frieren und niemand hungern."

Mehr