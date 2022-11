STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Christian Lindner (FDP), Bundesfinanzminister: "Es gibt jetzt große Verunsicherung, nach dem Gutachten des Sachverständigenrates in Deutschland könnten die Steuern erhöht werden. Die Bundesregierung beabsichtigt allerdings, keine Steuern zu erhöhen. Die Bundesregierung hält daran fest, dass wir in dieser Situation eher entlasten müssen. Wir sehen, dass die Bezieher höherer Einkommen ohnehin einen überproportional hohen Beitrag zur Finanzierung des Staates leisten. Sie werden deshalb auch in überproportional starker Weise bei der Schulterung der jetzt gebildeten Krisenmaßnahmen beitragen. Wir haben zudem vorgesehen, dass bei der Gaspreisbremse die Bezieher höherer Einkommen den Zufluss der Unterstützungsleistungen versteuern müssen. Insofern wird hier das Prinzip der Leistungsfähigkeit bereits angesetzt. Und aus diesem Grund sehen wir aus ökonomischen Gründen hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung, der Stärkung des Wachstums, aus ökonomischen Gründen, wegen der langfristigen Frage von privaten Investitionen in die Transformation und der Wettbewerbsfähigkeit und aus Gerechtigkeitsgründen, weil die starken Schultern bereits auch viel tragen, keinen Grund für Steuererhöhungen."

Mehr