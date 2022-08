STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. "In Deutschland kümmern wir uns stark um die kleinen Fische bei der Finanzkriminalität. Aber die dicken Fische, die schwimmen uns davon. Eine effektive Durchsetzung von Sanktionen, wie wir jetzt gelernt haben angesichts des Ukraine Kriegs, wird ebenfalls behindert durch unsere Behörden Struktur. Und deshalb will ich, wollen wir einen neuen Ansatz wagen. Wir wollen nicht, dass Deutschland länger genannt wird als ein Geldwäsche-Paradies." "Die erste Säule ist ein neues Bundesfinanzkriminalamt, das befähigt werden soll zur Ermittlung von komplexen Finanzstraftaten und Geldwäsche." "In Deutschland haben sich die Strafverfolgungsbehörden stark darauf konzentriert, die Vortat zu ermitteln und die Leute zur Rechenschaft zu ziehen, also sozusagen den den Drogendealer. Aber das Drogengeld wird danach ja gewaschen und kommt dann aus der illegalen Quelle doch in den legalen Geschäftsverkehr. Das ist die Geldwäsche, und wir wollen mit einem neuen Ansatz arbeiten. Wir wollen zu den Hintermännern, die hinter der kriminellen Vortat stehen, herankommen, und dazu werden wir der Spur des Geldes folgen. 'Follow the money' heißt dieser Ansatz."

