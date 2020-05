HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Christian Lindner, FDP-Chef: "Wir haben eine sehr gute Entwicklung bei den Infektionszahlen. Deshalb ist es im Prinzip richtig, von Verboten auf Gebote zu setzen, wenn das regional verantwortbar ist. Immer die regionale Situation, die wir in den Blick nehmen müssen. Und deshalb kann am besten auch vor Ort, also in den Ländern oder auch in einzelnen Landstrichen und Gemeinden entschieden werden, wie der weitere Weg aus den Corona-Einschränkungen sein sollte. Unabhängig davon sind Länder und Kommunen gefordert, jetzt schnellstmöglich den Regelbetrieb von Kitas und Schulen wieder sicherzustellen. Da geht es um die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen. Da geht es aber auch um belastende Situation in den Familien. Schulen und Kitas haben eine wichtige, die Familien unterstützende und auch eine bildungspolitische Bedeutung."