STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Christian Lindner (FDP), Parteichef: "Ich habe keinen Zweifel, die Ukraine ist auch von Putin angegriffen worden, weil sie diese klaren Werteentscheidungen getroffen hat. Werteentscheidungen in Richtung auf Europa und unsere Liberalität, weg vom autoritären System eines Wladimir Putin. Und deswegen wurde die Ukraine angegriffen. Hier gilt deshalb in doppeltem Sinne unsere Solidarität. Mitmenschlich, wegen des Leides. Aber auf der anderen Seite auch politisch. Denn in der Ukraine wird auch gekämpft um die Werte, die uns wichtig sind. Und deshalb muss die Ukraine diesen Krieg gewinnen. Und die Ukraine wird diesen Krieg gewinnen. Denn alles andere wäre eine Einladung zur Wiederholung. Die Ukraine benötigt militärische Hilfe und schwere Waffen. Ehrlich gesagt, mir ist ein Rätsel, warum diese klare Feststellung für manche ein solches Problem, eine solche Hürde darstellt. Die Ukraine benötigt militärische Unterstützung und sie benötigt, damit sie siegreich sein kann, auch schwere Waffen. Es hat jetzt in der letzten Zeit gewiss Anlass zur Vervollkommnung bei der Kommunikation mancherorts gegeben. Ich will allerdings auch in aller Klarheit sagen, dass gewisse CDU-Narrative und auch pauschale Kritik am Bundeskanzler unsere Sache nicht sein können. Olaf Scholz ist eine verantwortungsbewusste Führungspersönlichkeit, die sorgsam abwägt und die auf dieser Basis Entscheidungen trifft."

