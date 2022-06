STORY: Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, am Dienstag in Berlin beim Tag der Industrie: "Gegenwärtig haben wir noch drei laufende, funktionierende Kernkraftwerke. Es geht nicht um einen Winter, den wir jetzt überbrücken müssen, sondern um drei bis fünf Jahre der Sicherung unserer Energieversorgung und der Knappheit beim Gas. Noch so viele LNG Terminals, selbst wenn sie schnell gebaut würden, werden diese Knappheit nicht beseitigen. Und deshalb bin ich für eine offene, unideologische Debatte darüber, ob wir übergangsweise auch die Nuklearkapazitäten in unserem Land erhalten. Es geht jetzt in einer Notsituation nicht darum, Reißbrettpläne zu machen. In einer Notsituation geht es darum, physikalisch zu jeder Zeit und an jeder Stelle unsere Energieversorgung zu sichern, meine Damen und Herren." // "Natürlich haben wir Notwendigkeiten der Veränderungen in unserem Land. Aber die Priorität, die wir in diesen Tagen, Wochen und Monaten haben, ist die Bekämpfung der Inflation. Denn die Inflation lässt die wirtschaftliche Grundlage für alles andere erodieren."

