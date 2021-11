HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Christian Lindner (FDP), Parteichef: " Diese drei Parteien haben in den Wahlkämpfen der vergangenen Jahre ihre Unterschiedlichkeit nicht verborgen, wenn ich das einmal so sagen darf. Aber wir haben uns in einem Punkt eine Gemeinsamkeit erhalten, nämlich den Status quo überwinden zu wollen. Wir haben gemeinsam einen Auftrag, dieses Land zu modernisieren. Insbesondere auch die junge Generation hat uns beauftragt, diesen Status quo der vergangenen Jahre zu überwinden. Sozialdemokraten und Grüne können jetzt stolz sein auf das, was sie in diesen Koalitionsvertrag hinein verhandelt haben. Das waren starke Verhandler mit guten Argumenten. Ich glaube, dass unsere zukünftigen Partner in der Ampelkoalition in ihren Parteien mit besten Argumenten für dieses Verhandlungsergebnis werben können. Für die FDP will ich sagen, dass wir auch unsere Beiträge zum Gelingen leisten werden und dass die Gremien der FDP, die heute über den Koalitionsvertrag beraten haben, mit dem Ergebnis ebenfalls zufrieden sind. Erreicht worden ist erstens, dass Deutschland weiter Anwalt solider Finanzen bleibt. Gerade angesichts der Sorgen vieler Menschen um Geldentwertung ist dies wichtig. Es gelingt, die breite Mitte des Landes durch unterschiedliche Maßnahmen zu entlasten, ohne dass es zu Belastungen an anderer Stelle kommt. Zweitens: Es gibt in unserem Land so viel private Initiative, privates Know-how und privates Kapital, dass wir nun endlich entfesseln wollen, um unseren Weg fortzusetzen in eine dekarbonisierte, digitalisierte Technologienation, die in der Lage ist, Wohlstand und Wachstum für mehr Menschen zu organisieren. Aber es gibt auch Kontinuität. Dinge, die sich nicht verändern, die uns gemeinsam wichtig sind. Die Bundesrepublik Deutschland wird auch mit einer Ampelkoalition ein verlässlicher Partner bleiben im westlichen Bündnis, in der Europäischen Union und in der Gemeinschaft demokratischer Rechtsstaaten auf der Welt."

