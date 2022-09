STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Christian Lindner (FDP), Bundesfinanzminister: "Die Inflation ist eine Bedrohung für Wohlstand, soziale Sicherheit und die Stabilität unseres Landes. Und deshalb ist die erste Priorität der Bundesregierung, diese Inflation zu bekämpfen. Niemand wird dabei allein gelassen. Bei aller Notwendigkeit, sich auf das Angebot zu konzentrieren, darf auf der anderen Seite die Nachfrage nicht komplett einbrechen, weil sonst andere Bereiche im Dienstleistungs- und dem Konsumbereich sonst angesteckt würden. Und aus diesem Grund kommt auch zur Inflationsbekämpfung diesem Inflationsausgleichsgesetz eine besondere Bedeutung zu, weil es nämlich die Kaufkraft in der Mitte der Gesellschaft erhält und dafür sorgt, dass andere, eigentlich stabile Branchen im Bereich Dienstleistung und Handel nicht zusätzlich infiziert werden. 48 Millionen Bürgerinnen und Bürger profitieren von diesem Inflationsausgleichsgesetz. Es basiert auf vorläufigen Zahlen, um gleich ein Argument der Opposition vorwegzunehmen. Das war auch immer so, es ist hier sozusagen ein Trägergesetz, dessen konkrete Zahlen zu aktualisieren sind, wenn die Herbst-Prognose vorliegt. Das war immer so und ist technisch nicht anders zu lösen. Auf der Basis der bisherigen Werte erhält eine Familie, vier Köpfe, also mit zwei Kindern und mit 56.000 Euro zu versteuerndes Einkommen im Jahr, erhält einen Inflationsausgleich von 680 Euro im kommenden Jahr. Anders gewendet, würden wir nichts tun, würde diese Familie 680 Euro an Kaufkraft verlieren, angesichts der enormen Preissteigerungen. Diese Familien zahlen für ihr Gas, ohne eine Unterstützung, Angesichts der enormen Preissteigerungen ist das nur gerecht, dass die arbeitende Mitte der Gesellschaft ebenfalls bedacht wird. Ich appelliere, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich appelliere an die Länder, diesem Inflationsausgleichgesetz zuzustimmen. Es geht darum, die Menschen vor zusätzlichen Belastungen in einer Phase der Inflation zu schützen. Es kann nicht sein, dass der Staat von der Inflation profitiert, während Familien nicht mehr wissen, wie sie mit ihrem Einkommen über die Runden kommen sollen."

