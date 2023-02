STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT) FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner konterte beim Aschermittwoch der Liberalen in Dingolfing: "Da juxt Ricarda Lang heute und sagt: Ja, wenn jemandem die Schuldenbremse sehr, sehr, sehr, sehr wichtig sei, so hat sie es gesagt, sehr, sehr, sehr, sehr wichtig sei, dann müsse man eben dieses und jenes. Dann muss der Lindner eben woanders Geld her besorgen. Das ist ja die Einleitung für die Steuererhöhungen. Wenn einem sehr, sehr, sehr die Schuldenbremse wichtig ist, ja, Lindner, dann hol das Geld doch woanders her. Da ist meine Antwort: Ja, Ricarda, wie wäre es denn mal mit dem auskommen, was der Staat an Geld zur Verfügung hat? Das wäre ja auch einmal eine Option, denn wir haben in Deutschland bereits sehr hohe Steuern und Abgaben. Eine Idee könnte ja sein, dass einmal der Appetit der Politik für Geldausgeben nicht größer ist als die Fähigkeit der Menschen, das Geld zu verdienen. Es könnte ja auch ein Konzept sein. Nachhaltigkeit." // "Alle fordern nur Geld, und soziale und ökologische und sicherheitspolitische Vorhaben sind gewiss sinnvoll und von mir auch gewünscht. Wir müssen in unserem Land aber wieder eines verinnerlichen: Alle soziale, ökologische, alle auch Sicherheitspolitik in unserem Land hat eine Voraussetzung: ein stabiles wirtschaftliches Fundament. Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne eine stabile Wirtschaft ist alles andere nur ein unerfüllbarer Traum ohne Aussicht auf Realisierung. Und deshalb müssen wir erst die Voraussetzungen in der Wirtschaft schaffen, bevor wir danach soziale, ökologische und militärische Ausgaben beschließen können. Es wird nicht anders gehen."

Mehr