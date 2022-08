STORY: BUNDESFINANZMINISTER CHRISTIAN LINDNER (FDP) AM MITTWOCH IN BERLIN: "Die Eckpunkte des Inflationsausgleichsgesetzes sind ein höherer Grundfreibetrag, der komplett von der Steuer befreit ist. Eine Veränderung des linear-progressiven Steuertarifs. Die Tarifeckwerte werden nach rechts verschoben, ein höheres Kindergeld und damit verbunden ein höherer Kinderfreibetrag. Diese Maßnahmen, die die kalte Progression ausgleichen sollen, haben eine gesamtstaatliche Finanzierung von 10 Milliarden Euro, würden also diese Steuererhöhung abwenden. Es profitieren 48 Millionen Menschen davon, wenn dieses Inflationsausgleichsgesetz beschlossen würde. Rentnerinnen und Rentner, sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, Selbstständige in der ganzen Breite der Gesellschaft sind Menschen davon betroffen. Das durchschnittliche Volumen einer abgewendeten Belastung beträgt 192 Euro." // "Um nicht missverstanden zu werden, meine Damen und Herren, man kann sehr wohl auch in dieser Situation politisch für Steuererhöhungen sein. Ich bin es bekanntlich nicht. Aber man kann natürlich im politischen Ideenwettbewerb für Steuererhöhungen sein. Aber dann ist nach meiner Auffassung nötig, in der Öffentlichkeit und im Parlament dafür zu werben und eine Mehrheit zu organisieren. Also wenn es eine politische Mehrheit gibt für eine andere Verteilungspolitik und eine Steuererhöhung, dann ist das demokratisch. Aber eine Steuererhöhung gewissermaßen durch Unterlassung heimlich zu erreichen, das halte ich auch für demokratisch nicht vertretbar."

