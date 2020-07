BITTE BEACHTEN SIE - DIESER BEITRAG ENTHÄLT KEINEN EXTRA-SPRECHERTEXT O-TON Peter Beuth (CDU) - Hessischer Innenminister "Wir haben mit Stand vorgestern 69 Mails, die versendet worden sind, mit fast 30 Empfängern in acht Bundesländern. Insofern haben wir dort darstellen können, dass wir sehr engagiert die Ermittlungen auch weiterführen. Das war Gegenstand der Beratungen jetzt im Innenausschuss, und wir werden weiter sehr engagiert daran arbeiten, dass wir möglichst den Täter oder denjenigen, der die Bedrohungsmails, versendet, dass wir den finden". O-TON Hermann Schaus (Linke) - Innenpolitischer Sprecher "Und den Vorwurf, dass er hohe Aktivitäten darstellt nach außen, die in der Wirklichkeit wohl gar nicht stattgefunden haben. Wo ich heute mehr Ausreden gehört habe, auch seitens der Staatsanwaltschaft, als Ermittlungsergebnisse, wo auf bestimmte Fragen, die ich gestellt habe, nicht geantwortet wurde zum Ermittlungsstand - welche Zeugen vernommen wurden. Dazu war der Minister ja nicht bereit. Das stinkt zum Himmel, sag ich mal an dieser Stelle. Und das nährt bei mir den Eindruck, dass hier sozusagen das im Laissez-faire-Stil so nebenbei bearbeitet wurde. Und das kann es nicht sein." O-TON Eva Goldbach (Grüne) - Innenpolitische Sprecherin "Zunächst einmal finde ich es unerträglich, dass Frauen, und es sind in diesen Fällen nur Frauen, bedroht werden, Todesdrohungen erhalten, dass sie mit widerwärtigen, abwertenden Kommentaren überhäuft werden und das Ganze im Kontext Rechtsextremismus. Und das ist auch ein verbindendes Element zwischen den verschiedenen Gruppierungen der Rechtsextremen und Rechtsradikalen, Frauenhass und Frauenfeindlichkeit. Und ich glaube, damit müssen wir uns intensiv befassen und müssen das wissenschaftlich aufarbeiten, woher das eigentlich kommt und wie wir dagegen arbeiten können."