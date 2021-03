HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. Susanne Hennig-Wellsow (Linke), Co-Parteichefin: "Ich werbe dafür in meiner Partei, dass wir das Gemeinsame mit SPD und Grünen sehen und dann über das Trennende reden, wie wir da zueinander kommen können oder auch nicht. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir werden, wenn wir es vernünftig verhandeln können, bereit sein für eine, für die Übernahme von Verantwortung. Können wir es nicht verhandeln, sind wir es nicht. Aber grundsätzlich sind wir aus meiner Sicht dazu gefordert, im Hier und Jetzt Politik für Menschen zu verändern, Lebensverhältnisse zu verändern. Und das sofort und nicht irgendwann." Janine Wissler (Linke), Co-Parteichefin: "Wenn es eine Mehrheit gibt aus SPD, Grünen und Linken nach der Bundestagswahl, natürlich sind dann alle drei Parteien in der Verantwortung, darüber zu reden, ob man aus dieser Mehrheit einen Politikwechsel machen kann. Aber der muss es dann auch sein. Also es muss ein Politikwechsel sein. Und deshalb stellt sich ja auch die Frage an SPD und Grüne, ob sie bereit sind, eben z.B. eine Mindestsicherung , eine Grundsicherung durchzusetzen, die armutsfest ist. Ob sie bereit ist, Rentenreformen anzustoßen, die dafür sorgen, dass kein Mensch in Armut lebt. Ob sie bereit sind, eine Umverteilung von oben nach unten anzustoßen, weil die werden wir brauchen. Also irgendwann ist ja auch die Frage, wer zahlt das hier alles? Und da kann man die Mehrwertsteuer noch zweimal erhöhen. Das finden wir falsch, weil es unsozial ist. Oder man kann endlich anfangen, die hohen Vermögen vernünftig zu besteuern."

