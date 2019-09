Es ist kein Triumphmarsch - es ist der Montag nach zwei deutlichen Wahlniederlagen. Die Linkspartei hat sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen jeweils etwa acht Prozent Stimmenanteil verloren, das eine Mal, in Potsdam, als Regierungspartei, das andere Mal, in Dresden, als größte Oppositionskraft. Da scheint es Änderungsbedarf zu geben, wie auch die Partei-Kovorsitzende Katja Kipping am Montag in Berlin sagt: O-Ton: "So schmerzhaft der gestrige Abend für uns war und wir das auch sehr selbstkritisch auswerten möchten und zu dieser Auswertung gehört auch - das will ich ja ganz klar sagen - wir werden uns über eine Neuaufstellung verständigen ohne Tabus, ganz klar. Das werden wir direkt nach den Thüringer Wahlen beginnen, sage aber auch, was uns als Linke jetzt nicht hilft und was den Menschen, für und mit denen wir Politik machen, nicht hilft ist, wenn wir jetzt so ein Modell reflexhaftes 'Blamegame', also reflexhafte Schuldzuweisungen, oder das Modell Schlachtplatte fahren sondern wir haben gleich gesagt am nächsten acht Wochen alles zu tun was den Wahlkampf in Thüringen unterstützt und parallel dazu eine Debatte zu führen wie wir uns strategisch neu aufstellen." Kritiker auch innerhalb der Partei monieren, man habe zuwenig eigenes Profil gezeigt. Man sei zu wenig etwa auf grundsätzliche, strukturelle Fragen eingegangen, wie zum Beispiel Forderungen nach Vergesellschaftung wichtiger Ressourcen. Mabe sich aber auch zuwenig um die Sorgen materiell ärmerer Schichten gekümmert. Kathrin Dannenberg war in Brandenburg Spitzenkandidatin der Linken als des zehnjährigen Juniorpartners der SPD in der Landesregierung - das Wahlergebnis sieht sie auch daher kritisch: O-Ton: "Aber es bedeutet natürlich für uns - ein Weiter so wird es in Brandenburg mit uns nicht geben." In Sachsen hat sich die politische Lage mit dieser Wahl noch weiter nach rechts verschoben, wie die Linken-Landesvorsitzende Antje Feiks sagt: O-Ton: "Was uns zusätzlich noch umtreibt neben dem starken Rechtsruck ist, was man für Sachsen konstatieren kann, dass das Mitte- Links-Parteien auf unter 27 Prozent gerutscht sind. Und das ist auch perspektivisch glaube ich eine unglaublich schwere Hypothek für wirkliche Veränderungen in Sachsen im Sinne von mehr sozialer Gerechtigkeit und mehr Demokratie, wofür wir ja eigentlich mit angetreten sind." Nun heißt es in der Linken, man wolle beides parallel versuchen: Sich in wichtigen Punkten neu positionieren und geschlossen für eine Wiederwahl von Bodo Ramelow als Ministerpräsident von Thüringen am 27. Oktober kämpfen.