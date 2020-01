Der Wahlkampf mit Blick auf Bolivien nimmt an Schärfe zu. Der frühere und erste indigene Präsident von Bolivien, der linksgerichtete Evo Morales, hat von seinem jetzigen Exil in Argentinien aus die amtierende Staatschefin, die rechtsgerichtete Jeanine Anez, erneut als "Putschistin" kritisiert. Morales sagte am Montag in Buenos Aires: O-Ton: "Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um das Volk von Bolivien zu warnen vor der Diktatur von Frau Anez: Sie sagen, sie wären eine Übergangsregierung, aber für uns sind sie Putschisten, die eine Diktatur errichtet haben. Wenn sie nur eine Übergangsregierung wären, dann hätten sie keinen Grund, die wirtschaftlichen Grundlagen des Landes zu ändern. Aber - sie beginnen bereits, deutlich zu privatisieren." Der von Morales unterstützte Kandidat der "Bewegung zum Sozialismus", sein früherer Wirtschafts- und Finanzminister Luis Arce, kündigte an, er wolle am Dienstag nach Bolivien zurückkehren und dort den Wahlkampf vor Ort aufnehmen. Allerdings seien die Bedingungen dort nicht fair für seine linke Bewegung: O-Ton: "Die Tatsache, dass die De-Facto-Staatschefin selber antreten will zur Wahl, weckt große Zweifel hinsichtlich der Transparenz der Wahlen in Bolivien. Wir haben uns beschwert, dass die jetzige Führung des Wahlgerichtes direkt von Anez eingesetzt wurde. Also kann man derzeit eigentlich nicht von normalen Bedingungen für einen Wahlkampf ausgehen." Die derzeitige Staatschefin in Bolivien, Jeanine Anez, hatte vor einigen Tagen angekündigt, dass sie selbst als Präsidentschaftskandidatin für das rechtsgerichtete Lager antreten wolle. Einige Tage zuvor hatte sie Folgendes gesagt: O-Ton: "Bisher habe ich noch nicht meine Absicht für eine Kandidatur festgesetzt. Tatsächlich aber denke ich darüber nach, die bisherigen Oppositionskräfte zu vereinen, weil wir nicht noch einmal so etwas erleben wollen wie am 20. Oktober 2019." Damals hatte Evo Morales sich bereits in der ersten Runde der Wahl erneut zum Sieger erklärt, was bis heute umstritten bleibt. Am 3. Mai sollen nun in Bolivien erneut Präsidentschaftswahlen stattfinden - laut Medienberichten liegt die "Bewegung zum Sozialismus" von Morales und Arce in Umfragen mit relativer Mehrheit derzeit erneut vorn.