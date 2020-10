Es scheint ein überraschend klarer Sieg bereits in der ersten Runde: Bei der Präsidentschaftswahl in Bolivien hat der Links-Kandidat Luis Arce offenbar deutlich gewonnen, laut ersten vorläufigen und inoffiziellen Wahlergebnissen erreichte Wirtschaftsexperte Arce 52,4 Prozent der Stimmen. Er erklärte dazu am Wahlabend in La Paz: O-Ton:"Wie wir es gesagt haben: Wir werden für alle Menschen in Bolivien regieren. Wir werden eine Regierung der nationalen Einheit bauen. Wir werden unser Land wieder vereinen.“ Die Wahl in Bolivien fand in angespannter Lage statt. Die politische Rechte hatte der sozialistischen Bewegung des damaligen Präsidenten Evo Morales vor einem Jahr Wahlbetrug vorgeworfen, die Linke der Gegenseite wiederum einen von den USA unterstützten Putsch. Nun dürfte der Linke Arce mehr als 20 Prozent Vorsprung auf den Zweitplatzierten haben, den Liberal-Konservativen Ex-PräsidentenCarlos Mesa. Arce war früher Wirtschaftsminister unter Evo Morales. Der sagte aus seinem politischen Exil in Argentinien, dass mit diesem mutmaßlich klaren Wahlsieg das Volk von Bolivien seine Souveränität zurückerlangen könne.

Mehr